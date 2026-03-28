Россиянам предсказали закрытие модных магазинов

Экономист Сумишевская: скоро онлайн полностью заменит офлайн-ретейл

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Российский офлайн-ретейл переживает трансформацию — физические магазины утрачивают функцию основного канала продаж, уступая место онлайн-торговле, рассказала РИА Новости основатель консалтинговой компании Ольга Сумишевская. По ее словам, это особенно сказывается в сегменте одежды, и многие бренды закрывают свои точки.

Сейчас многие вещи перекочевывают в онлайн. Офлайн себя чувствует не очень, поэтому ребята закрывают торговые точки, дальше ищут новые модели присутствия на российском рынке. Будут ли уходить еще какие-то бренды? Я уверена в этом, потому что даже в российском сегменте fashion целая стопка брендов, которые на сегодняшний день сталкиваются опять с цепочкой поставок, с падением спроса, с неумением правильно угадывать тренды рынка, — сказала она.

Сумишевская подчеркнула, что офлайн-ретейл становится все менее выгодным, поскольку значительная часть покупок теперь совершается в интернете. В современных условиях офлайн-магазины в основном выполняют роль флагманских точек, способствующих повышению узнаваемости бренда.

Ранее ФАС инициировала масштабную проверку в отношении ведущих продуктовых ретейлеров России. В центре внимания регулятора оказались ключевые игроки рынка: группы компаний Х5, «Магнит», «Дикси», а также сети «Ашан», «О'кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Азбука Вкуса».

покупки
бренды
экономика
Россия
