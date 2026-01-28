В Европе стремительно растет беспокойство о здоровье Трампа Politico: европейские чиновники все чаще обсуждают здоровье Трампа

Европейские чиновники на всех уровнях все чаще обсуждают тему здоровья президента США Дональда Трампа, пишет издание Politico. По его информации, беспокойство по поводу данной темы растет несмотря на то, что американский лидер недавно заявлял о своем исключительном здоровье.

Опасения по поводу здоровья президента США стремительно становятся более обсуждаемой темой на всех уровнях, — заявил изданию анонимный европейский чиновник.

Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший заявлял, что Трамп постоянно ест вредную еду — фастфуд и до сих пор жив. По словам главы Минздрава, он не знает, как хозяину Белого дома это удается.

До этого журналисты сообщали, что Трамп якобы задремал прямо на совещании в Овальном кабинете. Но пресс-служба Белого дома опровергла эти слухи. Стоит отметить, что сам Трамп неоднократно жестко высказывался о бывшем президенте Джо Байдене, подчеркивая, что его видели спящим публично. Во время предвыборной кампании прошлого года Трамп активно нападал на Байдена, утверждая, что у того отсутствует энергия, называя его Сонным Джо даже после поражения соперника.