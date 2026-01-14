Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 13:59

«Организм божества»: глава Минздрава США удивился живучести Трампа

Глава Минздрава США Кеннеди: Трамп постоянно ест вредную еду и все еще жив

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Президент Дональд Трамп постоянно ест вредную еду — фастфуд и до сих пор жив, заявил министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший. По его словам в подкасте на YouTube, он не знает, как ему это удается.

Он ест очень вредную еду, а именно McDonalds, конфеты и диетическую колу. Он постоянно пьет диетическую колу. У него организм божества. Я не знаю, как он все еще жив, но он жив, — рассказал глава Минздрава США.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Трампа вызвало подозрения из-за его неуверенного схода с трапа самолета. Отмечается, что республиканец похлопал себя по ноге перед тем, как начать спуск.

До этого журналисты сообщали, что Трамп якобы задремал прямо на совещании в Овальном кабинете. Но пресс-служба Белого дома опровергла эти слухи. Стоит отметить, что сам Трамп неоднократно жестко высказывался о бывшем президенте Джо Байдене, подчеркивая, что его видели спящим публично. Во время предвыборной кампании прошлого года Трамп активно нападал на Байдена, утверждая, что у того отсутствует энергия, называя его Сонным Джо даже после поражения соперника.

Дональд Трамп
США
здоровье
фастфуд
