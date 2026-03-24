Покупка дома обернулась шокирующей находкой для нового владельца Американец обнаружил человеческие останки в купленном доме в Мичигане

В американском штате Мичиган местный житель после покупки частного дома обнаружил внутри человеческие останки, сообщает телеканал WDIV-TV. Страшная находка была сделана в населенном пункте Форсет-Тауншип, расположенном в округе Дженеси.

Мужчина осматривал новоприобретенное жилье 18 марта, когда наткнулся на предметы, похожие на человеческие останки. Он незамедлительно вызвал полицию, не став самостоятельно трогать подозрительные объекты.

Прибывшие на место сотрудники полиции, включая детективов и кинологов, провели тщательный осмотр придомовой территории. В результате проверки их первоначальные опасения подтвердились: обнаруженные фрагменты действительно оказались человеческими останками. В офисе шерифа округа сообщили, что на данный момент по данному делу нет подозреваемых.

Ранее в подмосковном Красногорске возле одного из жилых домов были обнаружены два чемодана с фрагментами тела расчлененной женщины. По предварительным данным следствия, жестокое убийство совершил сожитель потерпевшей, после расправы он вынес останки на улицу и покончил с собой.