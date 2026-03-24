24 марта 2026 в 11:18

Аналитик объяснил «сочинения» Трампа на тему продуктивных переговоров

Аналитик Плотников назвал слова Трампа о переговорах попыткой успокоить рынки

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Joyce N. Boghosian
Президент США Дональд Трамп заявил о «продуктивных переговорах» для снижения мировых цен на нефть, заявил аналитик Николай Плотников. По его словам, которые приводит ИС «Вести», глава Белого дома намеренно лгал, так как в Тегеране сразу опровергли слухи о переговорах.

Трамп это все сочиняет. С одной стороны, это можно расценить как попытку успокоить энергетические мировые рынки. Да, одномоментно цена на нефть упала, — отметил он.

Ранее сообщалось, что за 15 минут до заявления Трампа о «продуктивных переговорах» с Тегераном на нефтяном рынке были заключены сделки на сумму около $580 млн (более 47,490 млрд рублей). 23 марта (с 06:49 до 06:50 утра) реализовали около 6,2 тыс. фьючерсов на нефть марок Brent и West Texas Intermediate. Объемы торгов резко подскочили за 27 секунд до 06:50. Вслед за этим подскочили фьючерсы на индекс S&P 500.

До этого стало известно, что отсутствие понятных и достижимых целей боевых действий против Ирана — одна из ключевых причин недовольства в армии США. Источники, близкие к ситуации, рассказали, что военнослужащие не хотят быть политическими пешками. В связи с этим солдаты начали отказываться от участия в войне «по соображениям совести».

