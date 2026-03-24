Севастопольцев предупредили о неоднократных взрывах до 23:00

В акватории Черного моря флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными средствами противника, поэтому жители Севастополя могут услышать взрывы, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и бомбометание.

Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС, — написал он.

Ранее сообщалось, что в России разработали новые надводные и подводные БПЛА, которые начнут использоваться в зоне специальной военной операции в 2026 году. Директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев добавил, что при создании аппаратов последнего поколения пригодились технологии, апробированные еще в советские годы.

До этого на побережье Черного моря в Турции обнаружили безэкипажный катер Aegir-W с боеголовкой американской компании. Аппарат выбросило на пляж провинции Орду 20 марта. Его заметили местные жители и сообщили властям. Длина судна не превышает 10 метров. Аппарат выполнен из полиэтилена высокой плотности.