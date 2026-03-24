24 марта 2026 в 10:59

Американский безэкипажный катер с боеголовкой выбросило на турецкий берег

Безэкипажный катер Aegir-W в представлении ИИ Безэкипажный катер Aegir-W в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На побережье Черного моря в Турции обнаружили безэкипажный катер Aegir-W с боеголовкой американской компании, сообщает Defense News. По информации издания, аппарат выбросило на пляж провинции Орду 20 марта. Его заметили местные жители и сообщили властям. Уже на следующий день специалисты ВМС Турции осмотрели находку.

В ходе экспертизы было установлено, что надводный аппарат оставался в рабочем состоянии и нес боеголовку. Власти приняли решение отбуксировать БЭК примерно на четыре километра от береговой линии и уничтожить его с помощью контролируемого взрыва, — сказано в материале.

Длина судна не превышает 10 метров. Аппарат выполнен из полиэтилена высокой плотности, оснащен дизельным двигателем и развивает скорость свыше 45 километров час. Он способен перевозить до 300 килограммов груза на дистанцию до 1000 километров.

Ранее сообщалось, что средства ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана и вторгшуюся в турецкое воздушное пространство. Часть обломков упала в безлюдной местности в провинции Газиантеп, пострадавших нет.

Турция
США
БПЛА
катера
Экс-советник Пентагона назвал истинную причину войны США против Ирана
Ветеринары спасли исхудавшего до костей медвежонка-сироту
Пострадавшим при взрыве в Севастополе оперативно окажут помощь
Миронов предложил новые меры по контролю работы ЦБ России
Спецпредставитель Путина назвал новые «центры спокойствия» в мире
Военный эксперт обвинил Запад в настраивании Средней Азии против Ирана
Поляки испугались за безопасность страны из-за войны на Ближнем Востоке
В ДНР сурово наказали наемника из Европы
Стала известна новая должность Вяльбе в объединенной федерации лыжных гонок
Адвокат назвала неочевидный способ добиться от заемщика погашения долга
Новосибирцам прислали квитанции с долгом за капремонт в 55 тыс. рублей
Европе предрекли катастрофу из-за отказа от американских ИИ-технологий
В Северной Корее впервые может появиться полиция
Четыре области Украины «погрузились во тьму»
Покупка дома обернулась для американца шокирующей находкой
В Сербии усомнились в возможности засудить НАТО за геноцид в Югославии
Дешевые корпуса для ракет начали штамповать в морском контейнере в США
Крылатые ракеты ВС РФ разносят Киев: удары по Украине 24 марта, куда попали
Экономист ответил, выгодно ли брать отпуск в апреле
Россиянам рассказали, как с 1 апреля изменится закон о рассрочке
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

