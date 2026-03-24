Американский безэкипажный катер с боеголовкой выбросило на турецкий берег

На побережье Черного моря в Турции обнаружили безэкипажный катер Aegir-W с боеголовкой американской компании, сообщает Defense News. По информации издания, аппарат выбросило на пляж провинции Орду 20 марта. Его заметили местные жители и сообщили властям. Уже на следующий день специалисты ВМС Турции осмотрели находку.

В ходе экспертизы было установлено, что надводный аппарат оставался в рабочем состоянии и нес боеголовку. Власти приняли решение отбуксировать БЭК примерно на четыре километра от береговой линии и уничтожить его с помощью контролируемого взрыва, — сказано в материале.

Длина судна не превышает 10 метров. Аппарат выполнен из полиэтилена высокой плотности, оснащен дизельным двигателем и развивает скорость свыше 45 километров час. Он способен перевозить до 300 килограммов груза на дистанцию до 1000 километров.

Ранее сообщалось, что средства ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана и вторгшуюся в турецкое воздушное пространство. Часть обломков упала в безлюдной местности в провинции Газиантеп, пострадавших нет.