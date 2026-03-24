В Израиле рассказали о позиции Хаменеи по переговорам с США Ynet: Моджатаба Хаменеи одобрил переговоры с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил переговоры с США, сообщило израильское издание Ynet со ссылкой на источники. Там отметили, что такую информацию спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф получил от главы МИД Исламской Республики Аббаса Аракчи.

Я здесь после того, как мы получили согласие и благословение Моджтабы Хаменеи, чтобы как можно скорее закрыть этот вопрос, — сказал Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о проведении продуктивных переговоров с Ираном, направленных на окончательное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил конструктивный характер обсуждений. Также американский президент заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными».

До этого американский лидер пожаловался, что большинство союзников США по НАТО не хотят участвовать в военной операции против Ирана. По его словам, почти все страны Альянса согласны с тем, что Ирану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием, но участвовать в боевых действиях отказываются.