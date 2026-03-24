24 марта 2026 в 12:41

В Кремле напомнили о позиции Ирана по переговорам до первых ударов США

Песков: Иран был готов к переговорам еще до ударов США и Израиля

Дмитрий Песков
Иран был готов к переговорам еще до начала операции США и Израиля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в MAX, Тегеран успешно вел диалог с американскими представителями.

До момента удара первого по Ирану Тегеран оставался открытым к продолжению переговоров, — сказал Песков.

Ранее израильское издание Ynet со ссылкой на источники сообщило, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил переговоры с США. Там отметили, что такую информацию спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф получил от главы МИД Исламской Республики Аббаса Аракчи.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил о проведении продуктивных переговоров с Ираном, направленных на окончательное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил конструктивный характер обсуждений. Также американский президент заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными».

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

