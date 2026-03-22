22 марта 2026 в 21:27

Аракчи обратился с требованием к США и Израилю

Аббас Аракчи Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
США и Израиль должны возместить ущерб, нанесенный атомным объектам Ирана, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. По его словам, которые передает IRIB, удары по таким объектам могут привести к выбросу радиоактивных материалов и крайне опасным последствиям для людей и окружающей среды.

Атаки на мирные ядерные объекты Ирана в Нетензе и вблизи электростанции в Бушере являются нарушением Устава ООН, Статута Международного агентства по атомной энергии и норм международного права, — указал Аракчи.

Ранее сообщалось, что Тегеран продолжает наносить ответные удары по территории Израиля и американским базам в регионе, а также блокирует Ормузский пролив. Иранское руководство дает понять, что не намерено капитулировать и готово диктовать свои условия.

До этого Аракчи обратился к верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кае Каллас с просьбой. По его мнению, Европа должна перестать занимать «безответственную позицию» и оказать давление на США и Израиль для прекращения войны с Ираном.

