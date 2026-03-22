Накал страстей: самые яркие кадры с матча РПЛ между «Зенитом» и «Динамо»
Артур Гомес (Динамо М) радуется в матче 22-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Москве
Петербургский «Зенит» на выезде обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в столице, началась с минуты молчания — она стала данью памяти Сергею Некрасову, обладателю Кубка России в составе «Динамо», который ушел из жизни 9 марта после тяжелой болезни.
Счет в матче открыл Джон Джон, забивший на 22-й минуте свой дебютный гол за петербургский клуб. На 37-й минуте Артур Гомес восстановил равновесие, однако еще до перерыва Александр Соболев вывел «Зенит» вперед. Точку в матче на 85-й минуте поставил Максим Глушенков.
Благодаря этой победе «Зенит» набрал 48 очков. Он сохраняет второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» всего один балл. «Динамо», прервавшее серию из трех побед, с 30 очками располагается на восьмой строчке.
В следующем туре, который состоится 4 апреля, «Зенит» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». «Динамо» в тот же день встретится дома с «Оренбургом».
Между тем Российская премьер-лига берет небольшую паузу из-за товарищеских матчей национальной сборной. Один из них — встреча с командой Мали — состоится 31 марта в Санкт-Петербурге.
Самые яркие кадры со спортивного события — в галерее NEWS.ru.
Игроки ФК «Динамо» перед началом матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)
Игроки ФК «Зенит» перед началом матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)
Главный тренер Сергей Семак («Зенит»)
Главный тренер Ролан Гусев («Динамо М») и главный тренер Сергей Семак («Зенит») перед началом матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков, председатель правления региональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу» Михаил Гершкович и эксперт-консультант Комитета сборных команд Российского футбольного союза Валерий Газзаев (справа)
Фанаты на трибунах матча РПЛ «Динамо» — «Зенит»
Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин
Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников на трибунах перед матчем РПЛ
