22 марта 2026 в 21:49

Накал страстей: самые яркие кадры с матча РПЛ между «Зенитом» и «Динамо»

Артур Гомес (Динамо М) радуется в матче 22-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Москве Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Петербургский «Зенит» на выезде обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в столице, началась с минуты молчания — она стала данью памяти Сергею Некрасову, обладателю Кубка России в составе «Динамо», который ушел из жизни 9 марта после тяжелой болезни.

Счет в матче открыл Джон Джон, забивший на 22-й минуте свой дебютный гол за петербургский клуб. На 37-й минуте Артур Гомес восстановил равновесие, однако еще до перерыва Александр Соболев вывел «Зенит» вперед. Точку в матче на 85-й минуте поставил Максим Глушенков.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 48 очков. Он сохраняет второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» всего один балл. «Динамо», прервавшее серию из трех побед, с 30 очками располагается на восьмой строчке.

В следующем туре, который состоится 4 апреля, «Зенит» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». «Динамо» в тот же день встретится дома с «Оренбургом».

Между тем Российская премьер-лига берет небольшую паузу из-за товарищеских матчей национальной сборной. Один из них — встреча с командой Мали — состоится 31 марта в Санкт-Петербурге.

Самые яркие кадры со спортивного события — в галерее NEWS.ru.

Игроки ФК «Динамо» перед началом матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)
Игроки ФК «Динамо» перед началом матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Игроки ФК «Зенит» перед началом матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)
Игроки ФК «Зенит» перед началом матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Главный тренер Сергей Семак («Зенит»)
Главный тренер Сергей Семак («Зенит»)
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Главный тренер Ролан Гусев («Динамо М») и главный тренер Сергей Семак («Зенит») перед началом матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве
Главный тренер Ролан Гусев («Динамо М») и главный тренер Сергей Семак («Зенит») перед началом матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков, председатель правления региональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу» Михаил Гершкович и эксперт-консультант Комитета сборных команд Российского футбольного союза Валерий Газзаев (справа)
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков, председатель правления региональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу» Михаил Гершкович и эксперт-консультант Комитета сборных команд Российского футбольного союза Валерий Газзаев (справа)
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фанаты на трибунах матча РПЛ «Динамо» — «Зенит»
Фанаты на трибунах матча РПЛ «Динамо» — «Зенит»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин
Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников на трибунах перед матчем РПЛ
Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников на трибунах перед матчем РПЛ
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фанаты на трибунах матча РПЛ «Динамо» — «Зенит»
Фанаты на трибунах матча РПЛ «Динамо» — «Зенит»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Главный тренер Сергей Семак («Зенит»)
Главный тренер Сергей Семак («Зенит»)
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардия уничтожила БПЛА, пытавшийся атаковать Гладкова
Жилой дом поврежден в результате атаки ВСУ на Ленобласть
На Украине каждый день проходят «майданы вдов»
ТЦК объявил в розыск шесть женщин
Иранская ракета разрушила несколько домов в жилом квартале Тель-Авива
В Роскосмосе нашли способ состыковать «Прогресс МС-33» с МКС после сбоя
Очередной рекорд Великой Восьмерки: Овечкин забросил 1000 шайб в НХЛ
Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ
Подростка зажало в дверях электрички на станции Минская
Накал страстей: самые яркие кадры с матча РПЛ между «Зенитом» и «Динамо»
Цены на гречку в Киеве аномально возросли
Пассажирский поезд протаранил бетонные плиты на путях в европейской стране
Дмитриев раскрыл сценарий топливного кризиса в ЕС и Британии
Аракчи обратился с требованием к США и Израилю
Что известно о хаосе в аэропортах США
Пользователи Telegram пожаловались на массовый сбой в работе мессенджера
Рютте обратился к Трампу из-за позиции НАТО по Ормузскому проливу
Ближневосточный конфликт подпортил планы ЕЦБ на рост
Тела двух рыбаков достали из водоемов в Ленобласти
Россияне стали практиковать поддельные видеозвонки от знакомых
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

