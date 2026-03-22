Накал страстей: самые яркие кадры с матча РПЛ между «Зенитом» и «Динамо»

Артур Гомес (Динамо М) радуется в матче 22-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Москве

Накал страстей: самые яркие кадры с матча РПЛ между «Зенитом» и «Динамо»

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в столице, началась с минуты молчания — она стала данью памяти Сергею Некрасову, обладателю Кубка России в составе «Динамо», который ушел из жизни 9 марта после тяжелой болезни.

Счет в матче открыл Джон Джон, забивший на 22-й минуте свой дебютный гол за петербургский клуб. На 37-й минуте Артур Гомес восстановил равновесие, однако еще до перерыва Александр Соболев вывел «Зенит» вперед. Точку в матче на 85-й минуте поставил Максим Глушенков.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 48 очков. Он сохраняет второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» всего один балл. «Динамо», прервавшее серию из трех побед, с 30 очками располагается на восьмой строчке.

В следующем туре, который состоится 4 апреля, «Зенит» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». «Динамо» в тот же день встретится дома с «Оренбургом».

Между тем Российская премьер-лига берет небольшую паузу из-за товарищеских матчей национальной сборной. Один из них — встреча с командой Мали — состоится 31 марта в Санкт-Петербурге.

