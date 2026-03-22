22 марта 2026 в 21:27

Дмитриев раскрыл сценарий топливного кризиса в ЕС и Британии

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ему известен сценарий развития топливного кризиса в странах Евросоюза и Великобритании. Соответствующее заявление он сделал в соцсети Х, отреагировав на комментарий одного из пользователей.

В своем посте Дмитриев указал, что традиционные средства массовой информации не дают многим людям увидеть реальную картину происходящего, поскольку продвигают ложные нарративы, которые туманят мышление. Он также отметил, что большое количество неверных решений принимается именно на основе таких искаженных нарративов, а также из-за неспособности исправлять допущенные ошибки.

Ранее Дмитриев с иронией посоветовал населению Евросоюза, когда те будут платить за стремительно дорожающее топливо, вспомнить руководство ЕС и его действия. Он указал, что именно руководителя дипломатии Евросоюза Каю Каллас, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Дании Метте Фредериксена и премьер-министра Латвии Эвику Силиня следует «помянуть у бензоколонки».

До этого Каллас заявила, что у ЕС «нет аппетита» заключать сделки с Россией по энергоресурсам. По ее словам, Брюссель уже якобы не может вернуться к «работе в обычном режиме» с Москвой.

