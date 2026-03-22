«Прошу понимания»: Рютте вступился перед Трампом за страны НАТО

Президент США Дональд Трамп должен проявить понимание по вопросу помощи стран НАТО Вашингтону в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. По его словам, которые передает телеканал CBS News, им нужно подготовиться.

Я понимаю разочарованность президента <...>, но я также прошу понимания [со стороны Трампа], потому что странам, которые хоть и по веским причинам не были уведомлены о первоначальной атаке [на Иран], нужно подготовиться, — сказал он.

До этого Трамп заявил, что США больше не нуждаются в помощи стран НАТО из-за их отказа в разблокировке Ормузского пролива. Также в свой черный список американский лидер поместил Японию, Австралию и Южную Корею.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что у финской стороны нет ресурсов для участия в операции США в Ормузском проливе. Глава страны объяснил нежелание членов НАТО откликнуться на призыв Трампа помочь в разблокировке пролива тем, что США не советовались с остальными странами перед началом войны.