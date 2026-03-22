Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 21:12

«Прошу понимания»: Рютте вступился перед Трампом за страны НАТО

Рютте просит Трампа с пониманием отнестись к позиции НАТО по Ормузскому проливу

Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп должен проявить понимание по вопросу помощи стран НАТО Вашингтону в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. По его словам, которые передает телеканал CBS News, им нужно подготовиться.

Я понимаю разочарованность президента <...>, но я также прошу понимания [со стороны Трампа], потому что странам, которые хоть и по веским причинам не были уведомлены о первоначальной атаке [на Иран], нужно подготовиться, — сказал он.

До этого Трамп заявил, что США больше не нуждаются в помощи стран НАТО из-за их отказа в разблокировке Ормузского пролива. Также в свой черный список американский лидер поместил Японию, Австралию и Южную Корею.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что у финской стороны нет ресурсов для участия в операции США в Ормузском проливе. Глава страны объяснил нежелание членов НАТО откликнуться на призыв Трампа помочь в разблокировке пролива тем, что США не советовались с остальными странами перед началом войны.

НАТО
Ближний Восток
Дональд Трамп
Марк Рютте
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.