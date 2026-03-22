Украинские военные могли безнаказанно совершать преступления в Курской области только благодаря поддержке спонсоров из стран НАТО, заявил португальский блогер Жоау Пальма Куаресма, посетивший Суджу. В беседе с РИА Новости он отметил, что увиденное на улицах города невозможно передать словами.

Можно показать тысячу минут видеозаписей всех улиц Суджи, и все равно не передать то чувство, которое испытываешь, проходя по этим улицам, поэтому я думаю, что они (ВСУ. — NEWS.ru) могут творить такое в гражданских районах только потому, что у них есть прикрытие спонсоров, таких как Европейский союз и Соединенные Штаты, этих стран НАТО, — сказал он.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что командир 360-й отдельной береговой ракетной бригады Военно-морских сил Украины Юрий Яцкевич причастен к массированному удару ВСУ по Орлу в декабре 2025 года. Как отметили в ведомстве, в результате атаки Орловская ТЭЦ временно прекратила подачу электричества и тепла.

Кроме того, оператор разведывательно-ударного комплекса «Zala-Ланцет» с позывным Мореман заявил, что украинские военные систематически устанавливают артиллерийские системы в жилых кварталах Херсона. По словам разведчика, таким образом бойцы ВСУ прикрываются мирным населением.