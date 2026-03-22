Хинштейн назвал число беспилотников, сбитых над Курской областью за сутки

Силы ПВО сбили 80 украинских беспилотников над Курской областью за последние сутки, заявил в MAX глава региона Александр Хинштейн. Также, по его словам, ВСУ более 50 раз атаковали из артиллерии отселенные районы региона. Обошлось без жертв и пострадавших.

Всего в период с 09:00 мск 21 марта до 07:00 мск 22 марта сбито 80 вражеских беспилотников различного типа. 55 раз враг применил артиллерию по отселенным районам, — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что в результате атак БПЛА в Курске повреждены пять автомобилей и один частный дом. В селе Башкатово Обоянского района пострадала линия электропередачи, было нарушено электроснабжение. На данный момент оно восстановлено, резюмировал Хинштейн.

Ранее украинские военные атаковали город Шебекино в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате удара беспилотника по легковому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и едва не лишился глаза.

До этого стало известно, что ПВО в ночь на 22 марта сбила над Россией 25 украинских дронов. Атаке ВСУ с воздуха подверглись Московская, Владимирская, Белгородская, Курская, Тульская, Рязанская, Ростовская, Воронежская и Брянская области.