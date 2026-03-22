22 марта 2026 в 10:11

«Не сама Украина»: Алаудинов о том, кто стоит за атаками на газопроводы РФ

Алаудинов: Англия и ЕС являются интересантами атак на российские газопроводы

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европейские страны пытаются вести гибридную экономическую войну против России, заявил в беседе с РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, об этом свидетельствуют атаки на компрессорные станции, обеспечивающие экспортные поставки по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» в направлении Турции.

Конечно, интересантами этих всех действий и этого конфликта является не сама Украина, потому что Украина абсолютно не зависит сама от себя. За этими всеми действиями стоят <...> Англия и европейские государства, — подчеркнул он.

Командир «Ахмата» уточнил, что сейчас по всему миру идет серьезная эскалация в отношении ресурсов. По его убеждению, цель противника — лишить Россию возможности торговать своими ресурсами. Поскольку добиться победы на поле боя, как отметил Алаудинов, у оппонентов не выходит, они переключились на экономическое давление.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала безрассудными атаки ВСУ по инфраструктуре «Турецкого потока» и «Голубого потока». По ее словам, преступления Киева лежат в одной плоскости с терактами против российских и иностранных танкеров.

