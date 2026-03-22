Жизнь крымчан при украинской власти стала крайне тяжелой и невыносимой, заявил ТАСС советник главы республики Ренат Карчаа. Он отметил, что курс Киева на развитие и укрепление нацистской идеологии на государственном уровне, а также игнорирование экономических проблем полуострова вместе с повсеместной коррупцией и равнодушием к жителям Крыма сделали их существование крайне сложным.

Крым в составе Украины, не случись событий Крымской весны, не ждало бы ничего хорошего, а жизнь здесь простых людей становилась бы все более безрадостной и невыносимой, — заявил собеседник агентства.

Ранее депутат Алексей Журавлев заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало закономерным актом исторической справедливости и отражением настоящей воли жителей полуострова. По его мнению, решение 2014 года было продуманным и не носило ситуативного характера.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что в 2014 году Крым сделал исторический выбор, решив вернуться в состав России. Глава государства добавил, что это событие стало символом единства и сплоченности народа.