Военэксперт ответил, за какой срок США могут уничтожить энергетику Ирана Военэксперт Кнутов: США могут уничтожить энергетику Ирана за неделю

США могут уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана за неделю, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он предположил, что в массированной атаке может участвовать атомная подводная лодка HMS Anson ВМФ Великобритании, которая ранее прибыла в Аравийское море.

Сейчас пришла британская лодка с крылатыми ракетами. Я думаю, что [крылатых ракет] под сотню. Сейчас могут стянуть эти крылатые носители крылатых ракет, с помощью которых можно провести массированную атаку [на Иран]. Максимум недели хватит, [чтобы уничтожить энергетику Ирана]. За счет того, что у них очень много носителей крылатых ракет и самих крылатых ракет. Подключат авиацию с авимбомбами JDAM, графитовыми [бомбами]. Это позволит где-то за неделю основные электроэнергетические мощности вывести из строя, — сказал Кнутов.

Военэксперт также отметил, что успех американской атаки будет зависеть от ответа Исламской Республики. В случае жестких ударов Ирана США очень быстро прекратят попытки уничтожить энергетику противника, добавил он.

Вопрос в другом: как ответит Иран, насколько это будет чувствительно и болезненно для монархий Ближнего Востока и для США. Если это будет ответ болезненный, то, может быть, после одного-двух дней все прекратится в силу того, что ответ тоже окажется очень чувствительным, — резюмировал Кнутов.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум. Он заявил, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.