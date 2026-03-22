Из-за переработок на проблемы со здоровьем жалуются 60% россиян

Терапевт Чернышова: 60% россиян жалуются на здоровье из-за переработок

Россияне жалуются на здоровье из-за переработок заявила терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, которые приводит «Москва 24», 60% испытывают боль в спине, проблемы со зрением, головные боли, лишний вес, варикоз и другие последствия сверхурочной работы.

Терапевт рассказала, что минимизировать вред можно, если каждый час делать пятиминутную разминку: встать, пройтись, потянуться, расправить плечи. В обед — выходить на улицу.

Также важно регулярно заниматься спортом, особенно силовыми упражнениями и йогой, чтобы поддерживать мышечный корсет, что особенно актуально для офисных работников. Терапевт призвала устраивать себе детокс от гаджетов за два часа до сна, иначе мозг не успеет расслабиться, и заснуть будет все труднее.

Ранее кардиолог Елена Голухова рассказала, что правильное питание, качественный сон, регулярная физическая активность и отказ от курения поддержат здоровье сердца и сосудов. По ее словам, также немаловажно контролировать уровень глюкозы и липидов в крови, вес и артериальное давление.

Иран разбомбил международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
Что известно о похоронах патриарха Грузии Илии II
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Дело блогера-иноагента рассмотрят снова
Депутат раскрыл, почему никогда не работавшие россияне получают пенсию
Губернатор пообещал продолжить изымать скот в Новосибирской области
«Против автомата с топором»: охранник вспомнил об эвакуации из «Крокуса»
Управляющий турбазы указал на странность в истории пропажи Усольцевых
Какое наказание грозит за грядки под окнами многоэтажек
Из-за переработок на проблемы со здоровьем жалуются 60% россиян
В Европе взвыли из-за начавшегося энергокризиса
«Ничего хорошего»: эксперт описал ужасы жизни крымчан при Украине
В Госдуме объяснили, почему Зеленский не подпишет мирный договор
«Не сама Украина»: Алаудинов о том, кто стоит за атаками на газопроводы РФ
Россиянам назвали штрафы за кормление голубей у дома
Москвичам спрогнозировали погоду «миллион на миллион»
Что известно о причинах пожара в поезде на Ярославском вокзале
Рыцари в сверкающих доспехах: яркие фото с чемпионата «Меч России»
Член СПЧ рассказала, в каких условиях будут сидеть террористы «Крокуса»
Российские бойцы придумали необычный способ перехвата дронов
Дальше
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

