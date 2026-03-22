Из-за переработок на проблемы со здоровьем жалуются 60% россиян

Россияне жалуются на здоровье из-за переработок заявила терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, которые приводит «Москва 24», 60% испытывают боль в спине, проблемы со зрением, головные боли, лишний вес, варикоз и другие последствия сверхурочной работы.

Терапевт рассказала, что минимизировать вред можно, если каждый час делать пятиминутную разминку: встать, пройтись, потянуться, расправить плечи. В обед — выходить на улицу.

Также важно регулярно заниматься спортом, особенно силовыми упражнениями и йогой, чтобы поддерживать мышечный корсет, что особенно актуально для офисных работников. Терапевт призвала устраивать себе детокс от гаджетов за два часа до сна, иначе мозг не успеет расслабиться, и заснуть будет все труднее.

Ранее кардиолог Елена Голухова рассказала, что правильное питание, качественный сон, регулярная физическая активность и отказ от курения поддержат здоровье сердца и сосудов. По ее словам, также немаловажно контролировать уровень глюкозы и липидов в крови, вес и артериальное давление.