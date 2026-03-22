22 марта 2026 в 10:37

Что известно об уголовном деле против историка Эйдельман

РИА Новости: дело против блогера Эйдельман вернули на новое рассмотрение в суд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уголовное дело против историка и блогера Тамары Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщил РИА Новости информированный источник. Ее обвиняют в реабилитации нацизма и фейках о ВС России.

Дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело против Эйдельман было возбуждено в результате проверки. Следствие выяснило, что в мае 2024 года историк опубликовала запись программы, где она негативно высказывалась о действиях СССР в годы Великой Отечественной войны и ветеранах.

Ранее сообщалось, что Эйдельман заочно арестована судом по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков об армии. Отмечается, что сейчас подозреваемая проживает за рубежом.

Позже Эйдельман публично рассказала о своем онкологическом заболевании. Она информировала, что в сентябре прошлого года врачи нашли у нее злокачественную опухоль. Последующая диагностика подтвердила наличие аденокарциномы матки.

Россия
блогеры
суды
иноагенты
