«Русским должны отдавать?»: экс-чемпион UFC взбесился из-за победы Евлоева

Экс-чемпион UFC Стерлинг назвал чушью победу Евлоева в поединке с Мерфи

Бой Мовсара Евлоева с Лероном Мерфи Бой Мовсара Евлоева с Лероном Мерфи Фото: Torbjorn Tande/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг раскритиковал победу россиянина Мовсара Евлоева над британцем Лероном Мерфи вопросом, почему русским должны отдавать каждый близкий раунд. В соцсети Х он выразил мнение, что исход поединка был спорным и ближе к ничьей.

Более очевидной ничьей я еще не видел. Разве русским должны отдавать каждый близкий раунд? Это чушь, — написал он.

Стерлинг заявил, что нужно оценивать бои правильно и поощрять бойцов за эффективную урон и продолжительность давления. По его словам, Евлоеву якобы не должны были давать победу после снятия балла.

Поединок прошел в Лондоне в рамках турнира UFC Fight Night 270 и продлился все пять раундов. Судьи отдали победу Евлоеву раздельным решением — 48:47, 48:47 и 47:47.

Для Евлоева эта победа стала 20-й в 20 боях в ММА, он остается непобежденным. Его соперник Лерон Мерфи потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Ранее боец ММА Умар Нурмагомедов одолел бразильца Дейвесона Фигередо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе. Поединок в легчайшем весе завершился победой россиянина, это решение судьи приняли единогласно.

UFC
победы
спорт
Россия
