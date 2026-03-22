22 марта 2026 в 11:30

Автомобилист увел «добычу» из под носа военкомов и попал на видео

Водитель спас мужчину от погнавшихся за ним сотрудников ТЦК в Днепре

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Днепре водитель помог молодому человеку, который оказался на проезжей части во время погони сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), передает издание «Страна.ua». Работники ТЦК пытались догнать его, пробегая через поток машин.

Во время преследования молодой человек упал, и одна из машин, остановившись, подобрала его и увезла. Военкомы же отошли в сторону, заметив приближающихся женщин и услышав возмущенные сигналы водителей.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК применили силу к местным жителям, вытащив их из автомобиля. Очевидцы рассказали, что мужчина получил несколько ударов. Свидетели также отметили, что автомобиль ТЦК столкнулся с другой машиной, после чего военкомы задержали водителя, применив против него слезоточивый газ.

До этого в Одессе отменили свадьбу, потому что жениха мобилизовали сотрудники ТЦК. Данный инцидент произошел накануне торжества. При этом организаторы уже успели подготовить зал, столы и различные украшения. Позднее пришлось все демонтировать.

