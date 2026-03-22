«Это великолепно»: в США назвали источники синергии России и Китая Сакс заявил о выгоде сотрудничества России и Китая в политике и экономике

Сотрудничество России и Китая основано на прочных партнерских отношениях, заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в комментарии ТАСС. Он подчеркнул, что это взаимодействие, особенно в экономике, играет важную роль для обеих стран.

Это великолепно для Китая, великолепно для России. Это сильное партнерство, оно основано не просто на политической тактике, а действительно на хороших экономических фундаментальных принципах, — отметил профессор.

По словам Сакса, КНР находится в выгодном положении, поскольку является наиболее конкурентоспособной экономикой в сферах, необходимых для формирования чистой энергетики и развития цифровой экономики. Он подчеркнул, что экономические модели России и Китая хорошо дополняют друг друга.

И у России есть не только огромные ресурсы, но и очень высококвалифицированные инженеры, технологии. Поэтому вы можете очень эффективно сотрудничать с Китаем в рамках этой совместной экономики, — добавил он.

Ранее политолог Борис Межуев назвал безрезультатными попытки США поссорить Россию с Китаем. По его словам, американцы открыто стремятся создать разногласия между Москвой и Пекином, однако на пути стоят многочисленные препятствия.