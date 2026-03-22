22 марта 2026 в 15:14

«Это великолепно»: в США назвали источники синергии России и Китая

Сакс заявил о выгоде сотрудничества России и Китая в политике и экономике

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудничество России и Китая основано на прочных партнерских отношениях, заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в комментарии ТАСС. Он подчеркнул, что это взаимодействие, особенно в экономике, играет важную роль для обеих стран.

Это великолепно для Китая, великолепно для России. Это сильное партнерство, оно основано не просто на политической тактике, а действительно на хороших экономических фундаментальных принципах, — отметил профессор.

По словам Сакса, КНР находится в выгодном положении, поскольку является наиболее конкурентоспособной экономикой в сферах, необходимых для формирования чистой энергетики и развития цифровой экономики. Он подчеркнул, что экономические модели России и Китая хорошо дополняют друг друга.

И у России есть не только огромные ресурсы, но и очень высококвалифицированные инженеры, технологии. Поэтому вы можете очень эффективно сотрудничать с Китаем в рамках этой совместной экономики, — добавил он.

Ранее политолог Борис Межуев назвал безрезультатными попытки США поссорить Россию с Китаем. По его словам, американцы открыто стремятся создать разногласия между Москвой и Пекином, однако на пути стоят многочисленные препятствия.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо место захоронения патриарха Грузии
Стало известно о гибели командира спецназа «Хезболлы»
Европе предрекли апокалипсис из-за одного решения
Жителей Ленобласти предупредили о замедлении интернета из-за БПЛА
Москвич получил в банке долг в триллион рублей без копейки из-за сбоя
Папа римский сделал громкое заявление о страданиях на Ближнем Востоке
Десятки жильцов эвакуируют из горящего здания в Петербурге
Крах украинской пехоты и новый страх ВСУ: новости СВО на вечер 22 марта
Власти озвучили сумму, потраченную на помощь пострадавшим от пастереллеза
«Другой тип гегемонии»: президент Финляндии признал, что США изменились
Инженер объяснил, почему американские «терминаторы» не спасут Украину
Москвичам рассказали, когда в столицу придут весенние дожди
Американский Patriot чуть не устроил бойню в Бахрейне
Украина внезапно отказалась обучать военных за рубежом
Названо количество жертв крушения военного вертолета в Катаре
Пермского рыбака чуть не унесло на льдине в Удмуртию
Трамп нашел «величайшего врага» США внутри страны
В ГД ответили, как особые экономические зоны меняют жизнь небольших городов
Что известно о крушении катера на Мальдивах
Левин из «Интернов» упал на финансовое дно в Великобритании
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

