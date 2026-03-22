22 марта 2026 в 14:30

В Кремле объяснили, почему Европа не может никого шантажировать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Европа вряд ли способна кого-либо шантажировать в нынешней ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным. Евросоюз сам находится под шантажом со стороны Украины, подчеркнул представитель Кремля.

Я не думаю, что Европа сейчас в состоянии кого-то шантажировать. Там пока всех шантажирует Украина в Европе, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что украинская повестка перестала быть для европейцев первостепенной, уступив место проблемам, связанным с оплатой энергоресурсов. Представитель Кремля охарактеризовал ситуацию в Европе как непростую и полную внутренних противоречий.

Кроме того, пресс-секретарь президента России сообщил, что европейские государства направляли сигналы о желании участвовать в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Однако, по словам Пескова, Москва полагает такое участие нецелесообразным.

Также он отметил, что сведений о площадке для очередного раунда переговоров по украинскому урегулированию на данный момент не поступало. По словам пресс-секретаря президента, в Москве рассчитывают, что пауза в трехстороннем диалоге носит временный характер.

