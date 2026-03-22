22 марта 2026 в 15:02

В Сети появились кадры необычного явления в Иркутске

В Иркутске сняли солнечное гало и ледяной круг одновременно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Два необычных явления сняли в Иркутске — солнечное гало и ледяной круг на реке, кадры публикуются в социальных сетях. Одновременное появление сразу двух таких явлений считается редкостью.

Гало возникает, когда солнечный свет проходит через мельчайшие ледяные кристаллы, парящие в атмосфере (обычно в высоких перистых облаках), и преломляется, образуя светящийся круг вокруг солнца. Ледяной круг формируется, когда речное течение отрывает от основной массы льда кусок и начинает его вращать. Постоянное движение воды обтачивает лед, придавая ему идеально ровную и гладкую форму.

Ранее сообщалось, что жители Саратова стали свидетелями редкого атмосферного явления — эффекта гало с двумя ложными солнцами. Он возникает из-за преломления и отражения солнечных лучей ледяными кристаллами в перистых облаках. Гало может принимать различные формы, такие как касательные дуги, паргелический круг и световой столб. Многие горожане наблюдали это явление и делились своими впечатлениями и фотографиями.

Иркутская область
природные явления
видео
Россия
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

