В Сети появились кадры необычного явления в Иркутске В Иркутске сняли солнечное гало и ледяной круг одновременно

Два необычных явления сняли в Иркутске — солнечное гало и ледяной круг на реке, кадры публикуются в социальных сетях. Одновременное появление сразу двух таких явлений считается редкостью.

Гало возникает, когда солнечный свет проходит через мельчайшие ледяные кристаллы, парящие в атмосфере (обычно в высоких перистых облаках), и преломляется, образуя светящийся круг вокруг солнца. Ледяной круг формируется, когда речное течение отрывает от основной массы льда кусок и начинает его вращать. Постоянное движение воды обтачивает лед, придавая ему идеально ровную и гладкую форму.

Ранее сообщалось, что жители Саратова стали свидетелями редкого атмосферного явления — эффекта гало с двумя ложными солнцами. Он возникает из-за преломления и отражения солнечных лучей ледяными кристаллами в перистых облаках. Гало может принимать различные формы, такие как касательные дуги, паргелический круг и световой столб. Многие горожане наблюдали это явление и делились своими впечатлениями и фотографиями.