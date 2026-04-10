10 апреля 2026 в 16:12

В российском регионе бушует мощный ураган

Сильный ветер в Уфе срывает облицовку с домов и валит заборы

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
В Уфе из-за сильного ветра и дождя произошло несколько чрезвычайных ситуаций, сообщили в Управлении гражданской защиты города. За первую половину дня в диспетчерскую службу поступило семь заявок о падении деревьев на провода и припаркованные автомобили.

В Telegram-канале «Звезда» появились кадры, где ветер срывает облицовку с жилого дома — фрагменты фасада падают на стоящие под домом машины. Также ураган повалил временный строительный забор на автомобили и сорвал рекламный баннер.

Спасатели предупредили жителей об опасности нахождения у деревьев, рекламных щитов и ненадежных конструкций. Автовладельцам советуют парковаться подальше от зеленых насаждений и зданий.

Ранее сообщалось, что Северо-Курильск Сахалинской области серьезно пострадал от мощного циклона. Порывы ветра достигали 58 метров в секунду, из-за чего в городе была повреждена инфраструктура. Большая часть города осталась без электричества. Мэр Александр Овсянников отметил, что уже начаты работы по восстановлению электроснабжения.

