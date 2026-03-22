На Западе раскрыли, как США наступили себе на «энергетическое горло» FT: сделки с нефтью и газом в США замерли из-за войны в Иране

Заключение сделок в нефтегазовом секторе США практически замерло из-за рыночной неопределенности, вызванной резким скачком цен на энергоносители на фоне ближневосточного конфликта, сообщает Financial Times со ссылкой на банкиров и юристов. По словам партнера юридической фирмы Vinson & Elkins Брайана Лука, сейчас никто не может определить стоимость активов.

Все просто остановилось. У меня есть движение по двум сделкам, это долгосрочные контракты, но прямо сейчас все находится в парализованном состоянии, потому что никто не может определить цену ни на что, — заявил Лук.

Ранее западные журналисты сообщили, что перебои в поставках энергоносителей, вызванные военными действиями США и Израиля против Ирана, могут продлиться месяцы и даже годы, даже при условии быстрой деэскалации конфликта. По информации источников, блокировка Ормузского пролива уже привела к серьезным сбоям в глобальных цепочках поставок сырья.

Кроме того, аналитики сообщили, что Иран планирует значительно активизировать удары по энергетическим объектам ближневосточных государств, что способно нарушить поставки в Персидском заливе на долгосрочную перспективу. С момента начала противостояния Тегеран уже атаковал не менее 20 судов, фактически парализовав движение в Ормузском проливе — главной артерии мирового нефтегазового экспорта.