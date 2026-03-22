22 марта 2026 в 19:16

На Западе раскрыли, как США наступили себе на «энергетическое горло»

FT: сделки с нефтью и газом в США замерли из-за войны в Иране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заключение сделок в нефтегазовом секторе США практически замерло из-за рыночной неопределенности, вызванной резким скачком цен на энергоносители на фоне ближневосточного конфликта, сообщает Financial Times со ссылкой на банкиров и юристов. По словам партнера юридической фирмы Vinson & Elkins Брайана Лука, сейчас никто не может определить стоимость активов.

Все просто остановилось. У меня есть движение по двум сделкам, это долгосрочные контракты, но прямо сейчас все находится в парализованном состоянии, потому что никто не может определить цену ни на что, — заявил Лук.

Ранее западные журналисты сообщили, что перебои в поставках энергоносителей, вызванные военными действиями США и Израиля против Ирана, могут продлиться месяцы и даже годы, даже при условии быстрой деэскалации конфликта. По информации источников, блокировка Ормузского пролива уже привела к серьезным сбоям в глобальных цепочках поставок сырья.

Кроме того, аналитики сообщили, что Иран планирует значительно активизировать удары по энергетическим объектам ближневосточных государств, что способно нарушить поставки в Персидском заливе на долгосрочную перспективу. С момента начала противостояния Тегеран уже атаковал не менее 20 судов, фактически парализовав движение в Ормузском проливе — главной артерии мирового нефтегазового экспорта.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители многоквартирного дома пожаловались на «террор» ворон
Украинские аналитики предрекли отказ ЕС от поддержки Киева
Букмекеры оценили шансы Овечкина забить тысячный гол в матче с «Колорадо»
В Крыму рассекретили бизнес-проект «клана» Зеленского в Черном море
В Германии ответили на вопрос, возможен ли мир в Европе без участия России
В Донецке произошел блэкаут
Дептранс назвал часы возможных перекрытий в Москве
«Готовьтесь к грядущим мрачным дням»: в США оценили ультиматум Трампа Ирану
На Западе раскрыли, как США наступили себе на «энергетическое горло»
В ходе выборов во Франции скончались уже два человека
Пашинян извинился перед женщиной после скандала в метро
Украинские БПЛА атаковали северный регион России
Названы самые ленивые члены британской Палаты лордов
Что известно о схождении Благодатного огня в условиях военных ограничений?
Орбан объяснил, как «немецкая логика» по Украине разрушает ЕС
Агрессивная мартышка прокусила руку четырехлетнему ребенку
«Зенит» разгромил московское «Динамо»
В Германии нашлись те, кто категорически против создания армии ЕС
Одесский ресторан лишился поваров из-за «людоловов»
Число сбитых БПЛА увеличилось в два раза в Брянской области
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

