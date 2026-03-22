22 марта 2026 в 22:15

Иранская ракета разрушила несколько домов в жилом квартале Тель-Авива

В Тель-Авиве после удара ракеты Ирана разрушены несколько домов в жилом квартале

В одном из самых популярных районов Тель-Авива у моря после попадания иранской ракеты разрушены несколько жилых домов, сообщил РЕН ТВ журналист Никита Кулюхин. Речь идет о квартале рядом с рынком Шук ха-Кармель, где нет военных объектов, а расположены в основном кафе, туристические места и жилые здания.

Он отметил, что дома в этом районе старые и во многих из них отсутствуют бомбоубежища. Он также пояснил, что такие здания недостаточно надежны и могут разрушиться даже от ударной волны.

По словам Кулюхина, удары наносятся кассетными боеприпасами, когда одна ракета распадается на множество элементов, покрывая большую площадь. В первую очередь от таких ударов страдают гражданские объекты — жилые дома, дороги и городская инфраструктура.

Ранее Тегеран впервые атаковал американскую военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане, расположенную на расстоянии около 3,5–4 тыс. километров от иранской территории. По данным источника, это самый дальний пуск иранских ракет за всю историю.

До этого представитель Корпуса стражей Исламской революции генерал Али Мохаммад Наини заявил, что иранские военные нанесли удары по офисам американского банка Citibank в Дубае и Манаме. По словам генерала, эти действия стали возмездием за атаку США и Израиля на банковские учреждения в Тегеране.

