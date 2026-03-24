24 марта 2026 в 11:29

Военный эксперт назвал главную ошибку США в конфликте с Ираном

Военный эксперт Дандыкин: США недооценили технический потенциал Ирана

Запуск ракеты ВС Ирана Запуск ракеты ВС Ирана Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
США недооценили военно-технический потенциал Ирана, рассказал Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он отметил, что страна обладает рядом высокотехнологичных ракет.

В США в принципе не предполагали, что у Ирана есть такие технологии, такие разработки, ракеты настолько большой дальности. Неслучайно президент США Дональд Трамп заговорил о перемирии. Вообще, технологии, которые использует Иран, подвластны далеко не всем развитым государствам, — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт подчеркнул, что Иран также обладает маневрирующими ракетами, которые могут менять траекторию на финишной черте. По его словам, такие ракеты могут вводить в заблуждение ПВО.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран могут заключить сделку в течение пяти дней. По его словам, соглашение могут подписать еще раньше, так как Тегеран «очень хочет» восстановить мир.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

