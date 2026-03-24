Военный эксперт назвал главную ошибку США в конфликте с Ираном

США недооценили военно-технический потенциал Ирана, рассказал Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он отметил, что страна обладает рядом высокотехнологичных ракет.

В США в принципе не предполагали, что у Ирана есть такие технологии, такие разработки, ракеты настолько большой дальности. Неслучайно президент США Дональд Трамп заговорил о перемирии. Вообще, технологии, которые использует Иран, подвластны далеко не всем развитым государствам, — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт подчеркнул, что Иран также обладает маневрирующими ракетами, которые могут менять траекторию на финишной черте. По его словам, такие ракеты могут вводить в заблуждение ПВО.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран могут заключить сделку в течение пяти дней. По его словам, соглашение могут подписать еще раньше, так как Тегеран «очень хочет» восстановить мир.