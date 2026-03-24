Названа дата генеральной репетиции Парада Победы в Москве

Военнослужащие парадных расчетов перед генеральной репетицией парада на Красной площади в Москве

Генеральная репетиция Парада Победы в Москве пройдет 7 мая, сообщила пресс-служба Кремля. Само мероприятие традиционно пройдет 9 мая, тогда же состоится возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Аккредитация проводится на следующие мероприятия: 7 мая. Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию после того, как будут согласованы все детали его поездки. Он подчеркнул, что у главы Северной Кореи есть приглашение от российской стороны.

Кроме того, президент Абхазии Бадра Гунба по приглашению Путина посетит Москву 9 мая для участия в Параде Победы. Он подчеркнул, что участие в этом торжественном мероприятии является выражением уважения к героям Великой Отечественной войны.

Кроме того, на День Победы в Москву приедет бывший президент Республики Сербской Милорад Додик. Глава государства посетит военный парад и проведет встречи. Летом он планирует поездки в Италию, Францию и Израиль.