Пострадавшим при взрыве в Севастополе оперативно окажут помощь

Горячую линию для помощи пострадавшим при взрыве дома организовали в Севастополе

Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для помощи местным жителям после взрыва в жилом доме, сообщается в Telegram-канале ведомства. Также правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва и последовавшего пожара в жилом доме в Севастополе полностью выгорели 10 квартир, до 60 жилых помещений лишились остекления. И. о. начальника ГУ МЧС по городу Владимир Щедрин сообщил, что специалисты продолжают уточнять количество поврежденных квартир.

Взрыв в одном из жилых домов в Севастополе произошел в ночь на вторник, 24 марта. Четыре многоквартирных дома получили повреждения в результате ЧП. В двух зданиях зафиксированы точечные повреждения окон, еще в двух соседних выбито несколько стекол.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
