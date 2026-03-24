24 марта 2026 в 12:25

Раскрыто, в каком случае война на Ближнем Востоке завершится 9 апреля

Политолог Самонкин: война на Ближнем Востоке может закончиться на условиях Ирана

Запуск ракеты ВС Ирана Запуск ракеты ВС Ирана Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
США могут завершить военный конфликт с Ираном 9 апреля, но исключительно на условиях Тегерана, который благодаря блокировке Ормузского пролива и росту цен на топливо сумел получить дипломатическое преимущество, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, сейчас шансы на мир очень высоки, поскольку Исламская Республика полностью выдержала военное давление со стороны Израиля и Соединенных Штатов.

Шансы на мир на Ближнем Востоке на самом деле очень высокие. Иран полностью выдержал военный натиск со стороны Израиля и США. Тегеран просто взял и заблокировал Ормузский пролив, в результате европейцы и американцы не могли торговать, что резко повысило цены на нефть и топливо на территории ЕС. Дональд Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) начинает говорить о дипломатии. В этом отношении Иран имеет преимущество. У Тегерана не только сухопутные войска и иное вооружение, но и дипломатическая победа. Заговорив о мире и переговорах, Трамп признал, что США не добились результатов. Мне кажется, что мир [9 апреля] в принципе вполне возможен, но опять же с позиции Ирана, — пояснил Самонкин.

По его мнению, главной темой переговоров станет разблокировка Ормузского пролива и стабилизация рынка энергоносителей. Политолог заключил, что при всех этих раскладах в данном конфликте Вашингтон выглядит весьма неуверенно.

Ранее сообщалось, что США планируют объявить о завершении конфликта с Ираном 9 апреля. Дата выбрана не просто так: в этот день Трамп хочет посетить Израиль и получить национальную премию страны.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
