Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 12:02

Миронов предложил новые меры по контролю работы Центробанка

Депутат Миронов призвал дать Генпрокуратуре право контролировать работу ЦБ РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой предоставить Генеральной прокуратуре право осуществлять надзор за соблюдением Конституции и федеральных законов Центробанком РФ. В беседе с NEWS.ru он отметил, что существующие инструменты не позволяют правоохранительным органам в полной мере истребовать необходимую информацию из-за законодательных ограничений.

Предлагаю предоставить Генпрокуратуре полномочия для осуществления надзора за соблюдением Конституции и исполнением федеральных законов со стороны ЦБ. Сегодня прямой механизм прокурорского надзора за работой Центробанка отсутствует, его деятельность контролирует Счетная палата. Результаты аудита утверждаются Госдумой, при этом в законодательстве прописана банковская тайна, что сильно ограничивает возможность правоохранительных органов на истребование информации у ЦБ. Генпрокуратура может взаимодействовать с Центробанком по узкому кругу вопросов, прежде всего направлять запросы в рамках международного взаимодействия по борьбе с коррупцией. На остальное надзорные полномочия прокуратуры не распространяются, — пояснил Миронов.

По его мнению, сложившаяся ситуация создает серьезный правовой вакуум и снижает прозрачность деятельности регулятора. Он добавил, что подобное положение дел противоречит конституционным принципам публичности и подотчетности государственных институтов.

Отсутствие прокурорского надзора за деятельностью ЦБ РФ создает правовой вакуум и снижает прозрачность его деятельности. В сравнении с другими публичными институтами Банк России уникален тем, что ни законодательство, ни иные контрольные механизмы в рамках исполнительной власти, аудиторских проверок или взаимодействия с парламентом не обеспечивают надлежащего надзора за соблюдением законодательства. Это противоречит общим принципам публичности, подотчетности и законности в госуправлении, закрепленным в Конституции. Законопроект «Справедливой России» ликвидирует этот пробел, — резюмировал Миронов.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что высокая ключевая ставка значительно снизила инфляцию в России за последние 12 месяцев. По его словам, благодаря этому показатель уменьшился с 10% до менее чем 6% в годовом выражении.

Генпрокуратура
Центробанк
Россия
Сергей Миронов
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.