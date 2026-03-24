Миронов предложил новые меры по контролю работы Центробанка

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой предоставить Генеральной прокуратуре право осуществлять надзор за соблюдением Конституции и федеральных законов Центробанком РФ. В беседе с NEWS.ru он отметил, что существующие инструменты не позволяют правоохранительным органам в полной мере истребовать необходимую информацию из-за законодательных ограничений.

Предлагаю предоставить Генпрокуратуре полномочия для осуществления надзора за соблюдением Конституции и исполнением федеральных законов со стороны ЦБ. Сегодня прямой механизм прокурорского надзора за работой Центробанка отсутствует, его деятельность контролирует Счетная палата. Результаты аудита утверждаются Госдумой, при этом в законодательстве прописана банковская тайна, что сильно ограничивает возможность правоохранительных органов на истребование информации у ЦБ. Генпрокуратура может взаимодействовать с Центробанком по узкому кругу вопросов, прежде всего направлять запросы в рамках международного взаимодействия по борьбе с коррупцией. На остальное надзорные полномочия прокуратуры не распространяются, — пояснил Миронов.

Отсутствие прокурорского надзора за деятельностью ЦБ РФ создает правовой вакуум и снижает прозрачность его деятельности. В сравнении с другими публичными институтами Банк России уникален тем, что ни законодательство, ни иные контрольные механизмы в рамках исполнительной власти, аудиторских проверок или взаимодействия с парламентом не обеспечивают надлежащего надзора за соблюдением законодательства. Это противоречит общим принципам публичности, подотчетности и законности в госуправлении, закрепленным в Конституции. Законопроект «Справедливой России» ликвидирует этот пробел, — резюмировал Миронов.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что высокая ключевая ставка значительно снизила инфляцию в России за последние 12 месяцев. По его словам, благодаря этому показатель уменьшился с 10% до менее чем 6% в годовом выражении.