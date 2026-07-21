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21 июля 2026 в 08:05

Пеку кабачок и перец: собираю обалденную летнюю закуску — и как салат, и на хлеб положить

Фото: D-NEWS.ru
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Стоит один раз запечь кабачки и сладкий перец, и обычные овощи превращаются в удивительно вкусную летнюю закуску. После духовки они становятся нежными, сладковатыми и отлично сочетаются с пикантной заправкой на основе йогурта, чеснока и свежего укропа.

Такое блюдо можно подать как салат, использовать как намазку для хрустящего хлеба или предложить в качестве гарнира к мясу и рыбе.

Для приготовления вам понадобится: кабачки — 2–3 шт., болгарский перец — 2 шт., растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу. Для заправки: греческий йогурт — 135 г, майонез — 135 г, чеснок — 2–3 зубчика, свежий укроп — 1 небольшой пучок, соевый соус — около 30 мл, острый соус — по желанию.

Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 1 см, болгарский перец разрежьте на четвертинки. Выложите овощи на противень, сбрызните растительным маслом, приправьте солью и черным перцем и запекайте при 180 градусах около 20–25 минут до мягкости и легкой румяной корочки. Готовый перец немного остудите и снимите с него кожицу.

Для заправки соедините греческий йогурт, майонез, соевый соус, измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп и при желании добавьте немного острого соуса. Запеченные овощи полностью остудите, смешайте с приготовленной заправкой и уберите в холодильник на 20–30 минут, чтобы вкусы успели объединиться.

Личный опыт

Мне больше всего нравится подавать эту закуску с ломтиками поджаренного багета или чиабатты. Если дать ей настояться несколько часов, вкус становится еще ярче, а овощи отлично пропитываются ароматной заправкой.

Проверено редакцией
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