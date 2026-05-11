11 мая 2026 в 11:16

Орбан раскрыла отношение ко вступлению Украины в Евросоюз

Орбан: новые власти Венгрии не поддержат вступление Украины в ЕС без условий

Виктор Орбан Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Новые власти Будапешта не поддержат вступление Киева в Евросоюз без выполнения строгих условий, заявила кандидат на пост главы министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан. Она отметила, что Киеву необходимы четкие гарантии, передает портал Index.

Будущая министр иностранных дел заявила, что это может обсуждаться только присоединение на основании заслуг, со строгими условиями и четкими гарантиями, — сказано в сообщении.

Орбан также уточнила, что Будапешт не намерен передавать Киеву оружие. По ее словам, Венгрия также не станет участвовать в предоставлении Украине кредита в €90 млрд.

Ранее лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр подчеркивал, что Будапешт готов позволить Киеву вступить в Евросоюз, если Украина расширит права венгерского меньшинства в Закарпатье. По словам политика, тогда украинские венгры смогут вернуться на родину.

До этого в прессе писали, что президента Украины Владимира Зеленского во время саммита Евросоюза на Кипре призвали снизить ожидания по скорости интеграции страны в ЕС. В материале отмечалось, что этот процесс займет не менее 10 лет и ускорить его не получится.

Орбан раскрыла отношение ко вступлению Украины в Евросоюз
