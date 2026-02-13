Песков заявил об особом внимании Путина к работе фонда «Круг добра» Песков заявил, что Путин держит в поле своего внимания работу фонда «Круг добра»

Деятельность фонда «Круг добра» находится под пристальным контролем президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, он подчеркнул, что данная организация полностью подтвердила свою высокую эффективность и безусловную востребованность для граждан страны.

Фонд доказал свою эффективность, востребованность <...> Путин держит в поле своего внимания работу, которая столь востребована для нашей страны. И так хорошо себя проявил этот фонд, — сказал Песков.

Данная организация была учреждена специальным указом президента. Основная цель фонда — оказание всесторонней помощи детям, страдающим тяжелыми, угрожающими жизни хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями. Фонд обеспечивает реализацию дополнительного механизма финансирования дорогостоящей медицинской помощи.

Ранее известная телеведущая и популярный блогер Ида Галич выступила с инициативой создания собственной благотворительной организации. 17 ноября 2025 года был официально учрежден фонд под названием «Фонарик». Ключевым направлением деятельности организации стал сбор пожертвований и оказание адресной финансовой и иной помощи категориям граждан, нуждающимся в поддержке.