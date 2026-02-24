Зимняя Олимпиада — 2026
Праздник Иверской иконы Божией Матери: история, традиции, запреты

Праздник Иверской иконы Божией матери в 2026 году: история, традиции, обычаи
В церковном календаре на каждый день года приходится один или несколько праздников. Некоторые из них имеют непереходящие даты, другие каждый раз празднуются в разные дни. Однако праздники, посвященные различным святыням, всегда отмечают в один и тот же день. Сегодня расскажем, какой православный церковный праздник восточные христиане отметят 25 февраля.

Почему церковный праздник Иверской иконы приходится на 25 февраля

Иверская икона наряду с остальными священными образами Богоматери берет свое начало от изображения Девы Марии с младенцем Иисусом, созданного сподвижником апостола Павла — Лукой. На Иверском образе Богоматерь держит Спасителя в левой руке, а правой указывает на Него. Младенец Иисус в свою очередь дает благословение верующим правой рукой, а в левой удерживает символ Евангелия. Благодаря особому изображению рук и головы у зрителя создается ощущение, что Дева Мария защищает своего Сына.

Исторически первые упоминания об этой иконе относятся к IX веку. Согласно легенде, в это время образ находился в Никее в доме благочестивой вдовы. Во время иконоборческого движения, организованного византийским императором Феофилом, солдаты пришли к ней с требованием отдать икону. Женщина воспротивилась, и тогда один из воинов бросил в образ копье, которое попало в лик Богоматери. Икона не только уцелела, но и после извлечения копья начала кровоточить, а на щеке Богоматери остался след от наконечника.

Увидев это, вдова подкупила воинов и попросила временно оставить икону в доме, чтобы она смогла в последний раз помолиться перед ней. После ухода солдат женщина вместе с сыном ночью отнесла лик Богоматери с Младенцем на побережье и опустила его в море.

А через 200 лет монахи Иверского монастыря стали свидетелями появления столпа огня, исходившего из морской воды близ горы Афон. Когда они подошли к берегу, перед ними предстала икона Богоматери с Младенцем, стоящая на поверхности воды. Монахи забрали образ в монастырь, определили ему место в храме и провели благодарственный молебен, а на следующее утро икону нашли над вратами обители. Икону вернули в храм, но наутро ситуация повторилась. С той поры образ стал известен как Вратарница, поскольку считается, что так Богоматерь пожелала быть хранительницей обители.

Вскоре для Иверской иконы был возведен отдельный храм рядом с монастырскими воротами, и этот образ находится там по сей день. Попасть в Иверский мужской монастырь на Афоне для паломников непросто, в связи с чем было создано несколько копий иконы, которые также почитаются как чудотворные.

Иверский мужской монастырь на Афоне Иверский мужской монастырь на Афоне Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первая копия была привезена в Россию 26 октября 1648 года. Эта икона стала считаться царской и хранилась в Новодевичьем монастыре вплоть до начала XX века.

Немного позже, 25 февраля 1656 года, еще одну копию иконы доставили в мужской монастырь на Валдае, основанный Никоном по образу Иверского монастыря. Ежегодно в Валдайском Иверском Богородицком Святоозерском монастыре 25 февраля отмечается праздник обретения Иверской иконы.

Православный праздник в честь Иверской иконы отмечается не только 25 февраля и 26 октября, но и (начиная с 2012 года) 6 мая, когда один из старейших списков, переданный в Исторический музей большевиками, был возвращен Церкви.

Как будут отмечать праздник Иверской иконы Божией Матери в 2026 году

В 2026 году православный праздник в честь обретения святого образа, отмечаемый 25 февраля, выпадает на среду. Утром православные христиане посещают церковь, где проходят праздничные богослужения.

Считается, что в этот день нежелательно отправляться в баню в одиночестве, особенно в вечернее время. Также не рекомендуется общаться с незнакомцами на улице, так как это может привлечь неприятности. Лучше избегать разговоров о своих достижениях даже в кругу близких, чтобы не потерять то, что было достигнуто. Важно воздерживаться от споров, ссор, ругательств и любых конфликтов.

Возносить молитвы чудотворному образу можно в течение всего дня. Если нет возможности посетить храм, то помолиться перед иконой можно и дома. Образ Богоматери Иверской следует располагать в домашнем иконостасе справа от иконы Спасителя. Иногда образ Вратарницы размещают не только в красном углу, но и над входом в дом или над въездом на участок.

В каких делах помогает икона Иверской Богоматери

К Иверскому образу, как и к другим иконам Девы Марии с Иисусом, обращаются с различными просьбами о защите и помощи. Принято считать, что иконе молятся:

  • о защите дома и семьи от злых сил, врагов и природных катастроф;
  • счастье и взаимной любви в браке;
  • избавлении от тяжелых зависимостей, будь то алкоголь, наркотики или игромания;
  • утешении тех, кто переживает утрату;
  • рождении детей;
  • избавлении от греховных мыслей.

При этом служители Церкви подчеркивают, что обращаться к иконе необязательно «книжными» словами. Главное, чтобы молитва была искренней, — и она будет услышана.

Ранее мы рассказывали, как правильно вести себя в церкви: когда креститься, как правильно подходить к иконам и к священнику.

