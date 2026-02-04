Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 10:25

В Хабаровске поставили точку в скандальном деле с главарем ОПГ

В Хабаровске главаря ОПГ приговорили к 22 годам лишения свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Хабаровске главаря организованной преступной группы (ОПГ) приговорили к 22 годам колонии, сообщили в следственном управлении СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. Также его приговорили к миллионному штрафу.

Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере одного миллиона рублей, — уточнили в управлении.

Также сроки заключения получили его подельники. По информации суда, ОПГ создали четверо ранее судимых мужчин в 2023–2024 годах.

Ранее в Москве сотрудники ГУЭБиПК МВД России пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, ущерб от действий которой оценивается в сумму более 1 млрд рублей. Начальник управления генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко сообщил, что мошенники изготавливали фиктивные документы о покупке технических средств реабилитации и на их основании получали компенсации в социальном фонде. Он обратил внимание, что в условиях СВО такие схемы особенно ярко отражаются на нормальном обеспечении россиян.

Хабаровск
суды
ОПГ
приговоры
