Эксперт рассказал, чем россиянам грозит незадекларированный доход

Россияне, которые не задекларировали свои доходы, рискуют получить от Федеральной налоговой службы требование предоставить пояснения и документы, рассказал беседе с NEWS.ru старший преподаватель кафедры финансового права МГЮА имени О.Е. Кутафина Кирилл Карпов. В случае выявления нарушений гражданам доначислят налог и пени, а также выпишут штрафы, предупредил он.

Если налоговая служба заподозрит человека в получении незадекларированного дохода, инспекция направит требование предоставить пояснения и документы, подтверждающие характер поступлений. Это могут быть договоры, чеки и другие бумаги; ФНС установит, что переводы являются оплатой за услуги, товары или аренду, получателю грозит доначисление НДФЛ, — предупредил Карпов.

Кроме того, нарушителю выпишут штраф за неуплату налога по статье 122 НК РФ — 20% от неуплаченной суммы, добавил эксперт. При доказанном умысле (например, систематическом сокрытии доходов) штраф удвоится до 40%. Также, по словам Карпова, последует штраф за несдачу декларации 3-НДФЛ по статье 119 НК РФ и пени — 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки.

Ранее сообщалось, что российскими правоохранителями была пресечена крупная схема уклонения от налогов через фиктивные компании. ФСБ совместно с Генпрокуратурой и ФНС при участии Следственного комитета и МВД была остановлена деятельность группы лиц, которая создала в Московском регионе масштабную площадку «бумажного НДС».