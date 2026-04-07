«Бумажный НДС» незаконно обогатил бизнесменов на 10 млрд рублей МВД и ФСБ раскрыли масштабную схему ухода от НДС на сумму более 10 млрд рублей

Сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с управлением «К» ФСБ пресекли деятельность преступной группы из 200 человек, которая помогала бизнесменам уклоняться от налогов на 10 млрд рублей через фиктивные счета-фактуры, передает NEWS.ru. Злоумышленники действовали в 25 регионах России, принимая заказы через боты, каналы в Telegram и сайты в интернете. За свои услуги они брали комиссию в размере 2–3% от суммы, указанной в подложных документах.

По данным следствия, сотни коммерческих фирм, избегавших налоговых отчислений, выступали клиентами «площадки по продаже бумажного НДС». Следственный департамент МВД России на основании материалов оперативно-разыскной деятельности инициировал уголовное дело по пунктам а и б части 2 статьи 173.3 Уголовного кодекса РФ.

Согласно информации, полученной NEWS.ru от источника, речь идет об организации «Налоговый доктор». Данное юридическое лицо продвигало свои услуги через социальные сети, активно вело блоги и публиковало полезные рекомендации по налогообложению на собственном YouTube-канале.

Ранее руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко рассказал, что частые транзакции от посторонних людей способны вызвать у банков подозрения в нелегальной предпринимательской деятельности и уклонении от налогов. Еще одним поводом для проверок могут стать пометки, оставляемые отправителями при переводах.