Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 11:32

«Бумажный НДС» незаконно обогатил бизнесменов на 10 млрд рублей

МВД и ФСБ раскрыли масштабную схему ухода от НДС на сумму более 10 млрд рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с управлением «К» ФСБ пресекли деятельность преступной группы из 200 человек, которая помогала бизнесменам уклоняться от налогов на 10 млрд рублей через фиктивные счета-фактуры, передает NEWS.ru. Злоумышленники действовали в 25 регионах России, принимая заказы через боты, каналы в Telegram и сайты в интернете. За свои услуги они брали комиссию в размере 2–3% от суммы, указанной в подложных документах.

По данным следствия, сотни коммерческих фирм, избегавших налоговых отчислений, выступали клиентами «площадки по продаже бумажного НДС». Следственный департамент МВД России на основании материалов оперативно-разыскной деятельности инициировал уголовное дело по пунктам а и б части 2 статьи 173.3 Уголовного кодекса РФ.

Согласно информации, полученной NEWS.ru от источника, речь идет об организации «Налоговый доктор». Данное юридическое лицо продвигало свои услуги через социальные сети, активно вело блоги и публиковало полезные рекомендации по налогообложению на собственном YouTube-канале.

Ранее руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко рассказал, что частые транзакции от посторонних людей способны вызвать у банков подозрения в нелегальной предпринимательской деятельности и уклонении от налогов. Еще одним поводом для проверок могут стать пометки, оставляемые отправителями при переводах.

Общество
Россия
МВД
ФСБ
неуплата налогов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин затушил Вечный огонь оригинальным способом
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ
Раскрыты результаты российской ПВО за сутки
Молодую девушку из ЛНР заподозрили в госизмене и работе на Киев
Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Появились данные о темном прошлом застрелившего родителей из «Сайги»
Замглавы Кубани Коробка проигнорировал суд по делу об изъятии имущества
HR-эксперт назвала востребованные специальности в ближайшем будущем
Экономист предупредил россиян с неофициальными доходами о возможных рисках
Подсчитан ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города
Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Кубани
Совравшего о службе на СВО россиянина наказали
В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи
Политолог объяснил, почему смерть Хаменеи нанесет США непоправимый ущерб
Минтруд разъяснил, можно ли уволить работника во время больничного
Дробышево, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 апреля
Песков ответил на вопрос о последствиях атаки ВСУ на КТК
План «Перехват» в Таганроге: мужчина расстрелял мать и отца из карабина?
СМИ раскрыли детали отвергнутого США мирного плана Ирана
Названы самые интригующие пары второго раунда Кубка Гагарина
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.