Россиянка умерла в одном из отелей Грузии при странных обстоятельствах Уроженка Нижнего Новгорода Камбарова скончалась в одном из отелей Тбилиси

Россиянка Алина Камбарова погибла в Тбилиси при загадочных обстоятельствах, сообщает «КП — Нижний Новгород». С января 2025 года 22-летняя девушка жила и работала в Грузии, а в Россию возвращалась лишь на короткое время. Известно, что 16 марта Камбарова прилетела в Тбилиси, где ее встретил знакомый парень.

После этого она остановилась в Panorama 360 Hotel. В ночь на 17 марта россиянка отправила другу кадры с видом из окна, а затем связь с ней прервалась. Уже 19 марта тот самый друг, который получил от девушки последнее видео, приехал в отель и узнал страшную новость — Камбарову обнаружили мертвой еще два дня назад.

По сведениям полиции, на теле постоялицы не было никаких следов насильственной смерти, а в номере не нашли ничего подозрительного. Окончательную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза. При этом молодой человек, который встретил россиянку в аэропорту, бесследно исчез. Его присутствие в номере зафиксировано только по рассказам и косвенным данным.

