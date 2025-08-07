Журналиста «Медузы» объявили в розыск

МВД России объявило в розыск журналиста «Медузы» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признана нежелательной организацией) Дмитрия Кузнеца, следует из базы розыска ведомства. По какой статье ведется розыск, в карточке не указано.

Разыскивается по статье УК, — говорится в карточке в базе розыска.

В июле СК России возбудил против Кузнеца уголовное дело об участии в нежелательной организации, вероятно, речь идет об издании «Медуза». В ведомстве тогда сообщили, что планируют объявить журналиста в международный розыск.

По данным следствия, Кузнец покинул Россию, но продолжил участвовать в деятельности нежелательной организации. В этом году были опубликованы шесть аудиозаписей с участием Кузнеца, где он сообщал о российских экономических, политических и социальных процессах. Ему грозит до четырех лет колонии.

До этого Замоскворецкий районный суд Москвы оштрафовал журналистку Лилию Яппарову за сотрудничество с «Медузой». Ее признали виновной в участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ), размер штрафа составил 15 тысяч рублей.