Суд отказал в освобождении предполагаемого соучастника убийства Кивы

Мособлсуд не отпустил бизнесмена Араика Амирханяна из СИЗО, сообщает ТАСС. Предпринимателя обвиняют в соучастии в убийстве бывшего депутата Рады Ильи Кивы.

Апелляционные жалобы защиты отклонить, — сказал судья.

В декабре 2023 года в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной рады Илья Кива. В него выстрелили дважды — в грудь и голову. Сначала его ранили, потом добили. Труп пролежал на морозе не меньше часа. Ответственность за убийство Кивы взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что такой исход ждет и других украинских «предателей».

Ранее Амирханян отверг предъявленные обвинения. Он заявил, что ему «сфабриковали взятки». По словам предпринимателя, ему вменили соучастие в убийстве Кивы, и он считает, что его «подставили». Амирханян также упомянул, что его сокамерника «вынудили дать ложные показания», утверждая, будто у него в следственном изоляторе был мобильный телефон, через который он якобы передал Службе безопасности Украины (СБУ) адрес своего товарища Кивы.

Предприниматель бежал с Украины после скандала в дорожном бизнесе, где его подозревали в хищении 500 млн гривен (примерно 1,3 млрд рублей). На данный момент 44-летний Амирханян находится под арестом в Подмосковье по обвинению в получении взяток. В 2023 году он также был арестован в Москве по делу о «растрате», однако заседание суда не состоялось.