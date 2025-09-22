Бизнесмен отрицает вину в причастности к убийству экс-депутата Рады Бизнесмен Амирханян не признал вину в причастности к убийству экс-нардепа Кивы

Бизнесмен Араик Амирханян отверг предъявленные ему обвинения в соучастии в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, передает ТАСС. Предприниматель заявил, что ему вменили соучастие в убийстве знакомого Ильи Кивы, и он считает, что его «подставили».

Обвиняемый рассказал, что ему «сфабриковали взятки» и упомянул, что его сокамерника «вынудили дать ложные показания», утверждая, будто у него в следственном изоляторе был мобильный телефон, через который он якобы передал Службе безопасности Украины (СБУ) адрес своего товарища Кивы.

В начале сентября Сергиево-Посадский суд Подмосковья заключил Амирханяна под стражу до 2 ноября. В настоящее время бизнесмен находится в СИЗО-2 «Бутырка».

Ранее приставы арестовали собственность Амирханяна. В момент ареста предприниматель находился в СИЗО по другому приговору. При этом Амирханян уже был лишен украинского гражданства. Как следует из базы данных украинского МВД, Амирханян объявлен в розыск в 2020 году по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупном размере или в составе организованной группы)