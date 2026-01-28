Раскрыты ключевые улики против самого загадочного убийцы США В США следователи обнародовали главные улики против убийцы Брайана Кобергера

В США раскрыли ключевые доказательства, изобличающие Брайана Кобергера, прозванного самым таинственным убийцей в стране, передает New York Post. В июле 2025 года его приговорили к пожизненному заключению за убийство четырех студентов Университета Айдахо, которое произошло в ноябре 2022 года.

Несмотря на упорное отрицание своей вины, Кобергер все же согласился сотрудничать с правоохранительными органами и признался в содеянном, чтобы избежать более строгого наказания. Одним из главных доказательств стало обнаружение ножен от 33-сантиметрового ножа, которым он атаковал спящих студентов. На них эксперты нашли ДНК нападавшего. Кроме того, были найдены следы кроссовок Nike 46-го размера, которые совпали с обувью, найденной в доме Кобергера.

Следователи установили, что преступник, совершив нападение, запаниковал, попытался скрыться и оставил следы. Убийство студентов заняло примерно четыре минуты.

Кобергера признали виновным в убийстве четырех студентов Университета Айдахо в Москоу 13 ноября 2022 года. Ночью он проник в их жилище и напал на них холодным оружием. Причины остаются неизвестными.

Ранее в Нижнекамске 13-летний лицеист напал на уборщицу с ножом. Подросток также разбрасывал петарды в коридоре образовательного учреждения. Другие ученики в момент нападения закрылись в кабинетах, после чего была проведена эвакуация. Преступника задержали.