Биолог ответила, чем опасен укус шмеля для человека и животных

Укус шмеля может спровоцировать анафилактический шок, который в редких случаях приводит к смерти человека, заявила NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова. По ее словам, при возникновении отека и слабости необходимо вызвать бригаду скорой помощи.

Чтобы шмель укусил, его надо сильно потревожить или наступить. Обычно его можно даже потрогать, он, недовольный, просто перелетит на другой цветок. Но если сядет под одежду или зацепится в складках — обязательно нападет. Укус может представлять опасность для человека с аллергией или резкой индивидуальной реакцией. В редких случаях возможен анафилактический шок, который способен привести к летальному исходу. Если у пострадавшего головокружение, слабость, отек лица, губ, языка, трудности с дыханием или глотанием или сыпь по телу, срочно вызывайте скорую, — предупредила Трофимова.

Она подчеркнула, что укус шмеля весьма болезненный, однако болевой синдром быстро проходит. По словам эксперта, яд этого насекомого действует медленнее, чем у многих других, но может вызвать длительную и интенсивную реакцию. Биолог порекомендовала как можно скорее обработать место поражения хлоргексидином, приложить холодный компресс и принять антигистаминный препарат.

У кошек и собак укус шмеля обычно вызывает сильную боль, отек и местное воспаление, но редко смертелен. Основную опасность представляют риск аллергии, а также укусы в области головы, шеи, носа и языка домашнего питомца, так как способны привести к отеку дыхательных путей. Если шмель напал на животное, нужно продезинфицировать место поражения, приложить холодный компресс или сделать кашицу из соды с водой, дать противоаллергическое, — заключила Трофимова.

