22 января 2026 в 17:13

Юрист объяснил, может ли начальство запретить телефоны на работе

Юрист Русяев: начальство может запретить использование личного телефона

Руководитель имеет право запретить пользоваться личным телефоном в рабочее время, рассказал RT юрист, бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества Илья Русяев. Он отметил, что запрет должен быть установлен в соответствии с правилами трудового законодательства.

Принудительно изымать телефоны работодатель не может. Трудовым законодательством не предусмотрено право на изъятие личных вещей работников. Обязать передавать телефоны на хранение работодатель не вправе. Вместо изъятия можно установить запрет проноса телефонов на территорию или в отдельные зоны и не допускать сотрудника на рабочее место с личными вещами, либо организовать добровольную сдачу телефона в шкафчик, — рассказал Русяев.

По словам юриста, за нарушения запрета работодатель также вправе применять дисциплинарные взыскания. Он подчеркнул, что штрафовать сотрудников в такой ситуации незаконно.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за слишком частые перерывы на курение. Однако, по его словам, прямое наложение штрафа за это не предусмотрено Трудовым кодексом.

