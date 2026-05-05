День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 17:00

Запихнула все в одну теплицу — и пожалела: огурцы с помидорами не уживаются вместе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Идея сэкономить место и посадить огурцы и томаты под одной крышей кажется удобной. Но на деле такой «союз» чаще всего заканчивается слабым урожаем. Все дело в том, что этим культурам нужны совершенно разные условия.

Огурцы любят тепло, влажный воздух и обильный полив. Им комфортно почти как в парнике: без сквозняков и с постоянной влагой. При пересушке они сразу сбрасывают завязи.

Помидоры, наоборот, не выносят сырости. Им нужен сухой воздух, проветривание и умеренный полив строго под корень. Иначе быстро появляются болезни, особенно грибковые.

Даже температура им подходит разная: огурцам жарче, томатам — чуть прохладнее.

Разделить теплицу перегородкой — идея сомнительная: воздух все равно перемешивается, и идеального микроклимата не получается.

Лучше сразу выбрать одну культуру или сделать отдельные зоны с разными условиями. Тогда и огурцы порадуют завязями, и помидоры не будут болеть, а урожай будет действительно достойным.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Читайте также
«Одним кликом»: в МАКСе заявили о новой эре в общении пользователей
Общество
«Одним кликом»: в МАКСе заявили о новой эре в общении пользователей
«Это избыточно»: Меркачева о приговоре для жены героя СВО за самооборону
Общество
«Это избыточно»: Меркачева о приговоре для жены героя СВО за самооборону
Подготовка теплицы к новому сезону: 5 шагов — ремонт, мойка, дезинфекция
Семья и жизнь
Подготовка теплицы к новому сезону: 5 шагов — ремонт, мойка, дезинфекция
Что сеять в апреле: распределяем на огород, теплицу и рассаду. Урожай получается раньше и без лишней возни
Общество
Что сеять в апреле: распределяем на огород, теплицу и рассаду. Урожай получается раньше и без лишней возни
Юрист дала совет дольщикам, как спасти средства при банкротстве застройщика
Общество
Юрист дала совет дольщикам, как спасти средства при банкротстве застройщика
Общество
теплицы
советы
огороды
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.