Запихнула все в одну теплицу — и пожалела: огурцы с помидорами не уживаются вместе

Идея сэкономить место и посадить огурцы и томаты под одной крышей кажется удобной. Но на деле такой «союз» чаще всего заканчивается слабым урожаем. Все дело в том, что этим культурам нужны совершенно разные условия.

Огурцы любят тепло, влажный воздух и обильный полив. Им комфортно почти как в парнике: без сквозняков и с постоянной влагой. При пересушке они сразу сбрасывают завязи.

Помидоры, наоборот, не выносят сырости. Им нужен сухой воздух, проветривание и умеренный полив строго под корень. Иначе быстро появляются болезни, особенно грибковые.

Даже температура им подходит разная: огурцам жарче, томатам — чуть прохладнее.

Разделить теплицу перегородкой — идея сомнительная: воздух все равно перемешивается, и идеального микроклимата не получается.

Лучше сразу выбрать одну культуру или сделать отдельные зоны с разными условиями. Тогда и огурцы порадуют завязями, и помидоры не будут болеть, а урожай будет действительно достойным.

