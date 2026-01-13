Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 13:17

Меладзе спас снеговика во дворе

Водитель экскаватора Меладзе спас снеговика во время расчистки двора в Оренбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Водитель экскаватора Звиади Меладзе спас снеговика, когда расчищал двор в Оренбурге, сообщил губернатор области Евгений Солнцев в Telegram-канале. Водитель переставил фигуру из снега, чтобы не повредить его, и попал на видео, глава региона назвал однофамильца знаменитого певца героем.

Герой, спасший снеговика в переулке Каширина, найден! Это сотрудник оренбургской компании, которая обслуживает городские магистрали. Имя спасителя — Звиади Меладзе, — поделился Солнцев.

Губернатор региона отметил, что 6 января мужчина, как обычно, вышел в свою дежурную смену и не ожидал повстречать снеговика. Однако ломать его стало жалко, поскольку, предположительно, его слепили дети. Мужчина вышел из кабины, поднял снеговика, убрал с пути и погрозил ему пальцем, чтобы тот стоял, после чего поехал дальше.

Ранее энергетики компании «Россети» начали ликвидировать последствия сильного снегопада, который вызвал перебои с электричеством в ряде регионов европейской части РФ. Наиболее сложная ситуация сложилась в Тверской, Орловской, Тульской, Калужской, Владимирской, Брянской, Рязанской и Смоленской областях.

