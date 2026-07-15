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15 июля 2026 в 11:30

Российской молодежи назвали самые прибыльные подработки

Подработка монтажником стала самой прибыльной для российской молодежи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Подработка монтажником является самой прибыльной для поколения Z в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Средний доход молодых специалистов на этой должности в период с января по июнь текущего года по всей стране составил 82 730 рублей в месяц.

По информации источника, второе место по уровню дохода занимает подработка в качестве мастера ногтевого сервиса — 69 тыс. рублей в месяц. На третьем месте оказалась работа повара с ежемесячным заработком 53 тыс. рублей в месяц. Также популярной среди молодых людей является занятость курьером, которая приносит в среднем 43 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что ремонтные работы стали самым прибыльным занятием для россиян без трудового опыта. Бизнес-клиенты готовы платить таким специалистам в среднем 86 тыс. рублей ежемесячно.

Адвокат Сергей Жорин ранее предупредил, что отсутствие письменного трудового договора может указывать на мошенническую подработку. По его словам, злоумышленники, часто нацеливаясь на подростков, заманивают их обещаниями легкого заработка за простые задания.

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